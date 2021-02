Elisa Isoardi dice addio alla Rai e cambia look

Elisa Isoardi sta facendo letteralmente impazzire il web. Dopo il suo allontanamento dalla Rai arriva anche un cambio di look. Mai vista così.

L’ex conduttrice Rai sembra proprio aver voltato pagina. Dopo un periodo di relativa calma, torna sul web con un nuovissimo look.

Dopo un ultimo progetto mai avviato su Rai 1, la Isoardi sembra cambiare rotta e dirigersi verso casa Mediaset.

Elisa Isoardi, per lei un nuovo futuro e nuovi progetti in vista

Lo scorso anno è stato un periodo duro. A “Ballando con le Stelle” aveva rimediato un infortunio alla caviglia ed era anche risultata positiva al Covid. A inizio anno ha invece visto disintegrarsi la possibilità di condurre il contest “Check-up“, ma le ragioni rimangono ignote.

Leggi anche -> Elisa Isoardi alimenta le fantasie dei fan: “Sul divano… solo cose belle”

E’ certamente un periodo difficile per l’ex di Salvini che sembra essere un po’ in difficoltà. Visto lo stallo in Rai, ci sono molte voci a proposito di una suo passaggio in Mediaset. Le indiscrezioni sulla sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” si fanno sempre più insistenti e concrete, ma non sarebbe finita qui.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Sempre secondo le voci, la sua partecipazione al reality show di Canale 5 sarebbe solo l’incipit di un piano più grande. Il palinsesto avrebbe in mente di affidare alla Isoardi un programma tutto suo: una cosa che non sta riuscendo ad ottenere in Rai. Ma chi sarà a cedere il suo posto?

Leggi anche -> Elisa Isoardi via dalla Rai? Ecco perché l’addio è molto vicino

“La vita in diretta” di Matano e “Domenica In” della Venier hanno sempre ascolti altissimi, ma non sembra così per la D’Urso. E’ per questo che alcuni hanno ipotizzato che sarà proprio lei a cedere il testimone alla Isoardi, ma per il momento non sembra esserci nulla di fondato.