L’annuncio choc di Cecilia e Moser: “Violentati nella nostra intimità”

Ancora una disavventura per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: è arrivato lo sfogo del figlio di Francesco Moser

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno subito un furto nella loro abitazione. Nell’appartamento di Milano i ladri si sono intrufolati mettendo tutta la casa sottosopra. Tanti oggetti portati via come ha svelato il modello e web influecer, figlio della leggenda del ciclismo italiano Francesco Moser. Sul suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua rabbia: “Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”. Poi ha aggiunto: “Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Cecilia e Moser, la rabbia della coppia

Nelle ultime ore non sono arrivati commenti da parte di Cecilia, che dopo aver conosciuto Ignazio al Grande Fratello Vip, convive a Milano con Ignazio da circa tre anni. Dopo una crisi estiva, la coppia si è riunita nuovamente pensando così anche al possibile matrimonio per diventare marito e moglie. Gli oggetti che sono stati portati via non sono stati identificati, ma i due hanno sporto denuncia per la sparizione di cose costose.