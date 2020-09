Cecilia Rodriguez, l’indizio per Ignazio Moser: ecco cosa spunta

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Cecilia Rodriguez, che da settimane è separata da Ignazio Moser: il nuovo indizio

Ancora tanto lavoro per Cecilia e Belen Rodriguez. Le due sorelle si sono concentrate sui loro brand di costumi dimenticando così le loro storie amorose. Tante foto e filmati per quanto riguarda tutta la loro vita professionale. In uno scatto la bella argentina ha mostrato anche un particolare da non sottovalutare: all’anulare della mano ha mostrato un anello che potrebbe essere una fedina.

Cecilia Rodriguez, la storia con Ignazio

Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro con la possibilità di trovare così risposte adeguate alla loro vita di coppia. I due sarebbero pronti a ritornare insieme dopo un periodo di pausa. L’estate è stata davvero bollente per quanto riguarda addii di varie coppie vip, tra cui anche la sorella Belen con Stefano De Martino. Una situazione un po’ ingarbugliata anche per quanto riguarda il piccolo Santiago, che ha trascorso le vacanze con i due in maniera alternata.