Stasera in tv, Chi l’ha visto: tutte le anticipazioni

Stasera, mercoledì 10 febbraio 2021, torna in tv un nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?“, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. La trasmissione inizierà alle 21:20 in prima serata.

Nella nuova puntata in onda stasera, mercoledì 10 febbraio 2021, di “Chi l’ha visto?“, si torna a parlare dei coniugi di Bolzano per gli aggiornamenti con nuovi collegamenti, servizi e documenti. Il figlio della coppia, Benno, accusato di duplice omicidio, è ancora in carcere. Inoltre si parlerà del caso di Marco, in quanto molti telespettatori hanno segnalato alla redazione della trasmissione dei video che girano in rete e riprendono il giovane di Foggia che viene bullizzato: che ci sia un responsabile nella sua scomparsa?

Nella puntata in onda questa sera, la giornalista Federica Sciarelli aggiornerà i telespettatori sui coniugi di Bolzano, Laura e Peter, dopo il ritrovamento del corpo della donna nel greto del fiume Adige lo scorso sabato. Sono state intensificate le ricerche lungo il corso d’acqua per cercare il corpo di suo marito e, dal carcere, il figlio della coppia, Benno, continua a dichiararsi innocente.

“Chi l’ha visto?” continuerà anche a documentare sulla strana vicenda dei coniugi Pasho, i cui resti sono stati rinvenuti in alcune valigie. Anche nell’appuntamento di mercoledì scorso, la redazione guidata da Federica Sciarelli aveva parlato dell’uomo e della donna i cui corpi erano stati fatti a pezzi ed occultati all’interno di alcune valigie lasciate abbandonate in un bosco in Toscana, ma seguiranno nuovi aggiornamenti sul caso.