Stasera in tv, Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni della terza puntata

Questa sera in onda la terza puntata di “Italia’s Got Talent”, tra i talent show più amati della televisione italiana. Ecco tutte le anticipazioni.

Oggi 10 febbraio andrà in onda in prima serata la terza puntata di “Italia’s Got Talent“, il talent show che vede Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich dietro il banco della giuria a giudicare cantanti, ballerini, maghi, atleti sul palco. Ecco tutto quello che c’è da aspettarsi dalla nuova puntata dello show, condotto da Ludovica Comello.

Italia’s Got Talent, anticipazioni terza puntata

Siamo alla terza serata di audizioni e questa sera vedremo, tra le altre cose, una ballerina brasiliana che si lancerà in un numero di samba, un commovente duetto da parte di una coppia che non si vede da tantissimo tempo, un pattinatore che omaggerà Kiss e un numero di Sabrage, lo “sciabolare” bottiglie di champagne per aprirle, da parte di un performer conterraneo di uno dei giudici, la campionessa olimpica Fedrica Pellegrini.

Per gli appassionati di cosplay, vedremo un’interpretazione di Clark Kent, Superman, poi un’esibizione al piano a più mani, un numero di ballo che omaggia Frida Kahlo e poi un altro che omaggia il mondo coloratissimo degli anni ’80. Ancora vedremo un personal trainer che si lancerà in diverse performance in cui mostrerà la sua forma fisica e ci sarà un siparietto con Frank Matano e Federica Pellegrini.

Sul palco di “Italia’s Got Talent” vedremo un ballerino autodidatta che viene da Caserta e nel suo numero si lanceranno anche Joe Bastianich e la conduttrice del programma Ludovica Comello. Infine un pezzo comico e un numero di misteriosa trasmissione del pensiero, oltre ad una performance con un quartetto di Drag Queen.