Gorilla Glue, donna vive un dramma assurdo coi suoi capelli FOTO

Applica un prodotto Gorilla Glue come mai si dovrebbe fare e questo il risultato. Per una donna ora sono dolori nel vero senso della parola.

Una donna ha utilizzato un prodotto per capelli Gorilla Glue. Ma da allora sono iniziati i guai per la sfortunata ma anche incauta Tessica Brow, di 40 anni. Lei vive in Louisiana e ha un certo seguito su TikTok, dove è riuscita a racimolare un certo numero di followers. Sfortunatamente l’impiego di un prodotto Gorilla Glue ha portato al sorgere di un disastro. Si tratta di un adesivo spray, con lei che era convinta che questo articolo avrebbe reso più lucenti i suoi lunghi capelli.

Il prodotto in questione ha avuto l’effetto indesiderato di fare da colla. Nemmeno dopo un mese è andato via e Tessica Brown le ha provate tutte per togliersi quella roba dai capelli. Nulla però ha sortito l’effetto desiderato e per cercare almeno in parte di risolvere la situazione, la donna ha dovuto farsi tagliare la sua lunga coda di cavallo. Intanto non le è rimasto altro da fare che richiedere un aiuto professionale. La 40enne si è fatta ricoverare per un giorno interno in ospedale, chiedendo ai medici di rimuoverle la colla infiltratasi nel profondo nel suo cuoio capelluto. Il trattamento a base di acetone messo in atto dai dottori non ha dato i frutti sperati.

Gorilla Glue, a Tessica non resta che il chirurgo

Dopo essersi fatta tagliare i lunghi capelli, cosa che le causava forti dolori per via della presenza della colla, ecco che la donna ha pianificato adesso un viaggi in California. Infatti un chirurgo plastico le ha offerto aiuto nella sua clinica di Los Angeles. Lo specialista le ha offerto a titolo del tutto gratuito un trattamento che di solito ha un costo di oltre 12mila dollari, poco più di 10mila euro al cambio attuale.

Lui è il dottor Michael Obeng, che conta di ottenere un buon ritorno di pubblicità e che sottoporrà Tessica a 3 giorni di cure. La donna ha creato una pagina di raccolta fondi online per pagare le spese del viaggio. Cifra già ampiamente superata dalle generose donazioni ottenute dai suoi ammiratori. Lei documenterà minuto dopo minuto sui suoi profili social l’odissea della quale è la sfortunata protagonista.