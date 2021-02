Davide Donadei, la scelta: retroscena e dichiarazione della puntata di oggi

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà quella decisiva per Davide Donadei. Finalmente il pubblico potrà assistere alla sua scelta.

È finalmente arrivato il momento che tutto il pubblico stava aspettando da tempo e con ansia. Davide Donadei, tronista di una delle trasmissioni più seguite di sempre, compirà oggi, 10 Febbraio 2021, la sua attesissima scelta. Sono Beatrice e Chiara le due ragazze a contendersi il cuore di Davide, il quale durante la puntata di oggi di Uomini e Donne prenderà la decisione definitiva.

L’attesissima puntata del dating show condotto dalla celebre Maria De Filippi andrà in onda oggi su Canale 5 alle ore 14:45, e tutti i telespettatori saranno letteralmente incollati al televisore per assistere alla clamorosa scelta. Per i fan più accaniti della trasmissione, il verdetto è già noto. La puntata infatti è stata registrata il 27 Gennaio 2021, e le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News sono volate in tempo record sul web, rivelando in anteprima l’esito della scelta di Davide.

Donadei ha scelto Chiara Rabbi, rinunciando per sempre al cuore di Beatrice Buonocore. Alla maggior parte del pubblico il verdetto è dunque già noto. Il tassello mancante del puzzle è però la dichiarazione del ragazzo, che nessuna anteprima ha ancora rivelato. I telespettatori sono dunque ancora tutti in fermento, curiosi più che mai di assistere alla nuova puntata e di scoprire quali sono state le parole del tronista rivolte alle due corteggiatrici.

Davide Donadei: la dichiarazione a Chiara Rabbi

Oggi, mercoledì 10 Febbraio 2021, andrà finalmente in onda la scelta del tronista Davide Donadei. L’esito di quest’ultima è già noto al pubblico, il quale è però all’oscuro dell’attesissima dichiarazione. Il ragazzo, durante la puntata di oggi, si presenterà vestito di tutto punto, pronto a dichiarare pubblicamente il suo amore per Chiara Rabbi, rinunciando per sempre a Beatrice Buonocore. Quali saranno le parole dell’uomo? I telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo e di assistere emozionati alla scelta finale.