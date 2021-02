Su Instagram torna a parlare Vanessa Incontrada: messaggio importante per la conduttrice, le sue parole sono un invito.

La showgirl e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada – che nelle scorse settimane ha avuto a che fare con gli hater – torna a mostrarsi al suo pubblico attraverso il profilo Instagram. Non ha timore, ancora una volta, di mostrare le sue forme che tante polemiche avevano provocato.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Sanremo 2021, il nome nuovo è Vanessa Incontrada: la conferma

Infatti, la conduttrice era finita vittima del body shaming, una pratica diventata purtroppo ben più di una pericolosa moda. La scelta di mostrarsi per come si è davvero, infatti, può significare andare incontro a veri e propri episodi di cyberbullismo ed è questo che è accaduto anche a lei.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Vanessa Incontrada | il bel messaggio da non sottovalutare | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultima foto di Vanessa Incontrada contiene anche un messaggio importante

Nonostante tutto la bella conduttrice di origine spagnola non solo non perde il sorriso, ma tira avanti dritta per la sua strada. E infatti la sua ultima foto pubblicata su Instagram contiene davvero un messaggio molto importante, rivolto a se stessa, ai suoi follower e più in generale all’universo femminile. Infatti, la donna ha postato una foto in cui si mostra in biancheria intima, lasciando intravedere le sue forme.

“Amati”, scrive su Instagram Vanessa Incontrada, aggiungendo un cuore e la parola “Besitos”. Il post la mostra in bianco e nero, in una foto artistica, in cui si evidenziano appunto le sue forme ‘imperfette’. Lo scatto di Giovanni De Sandre, dunque, trova una fortissima risposta da parte del pubblico di follower e non solo, che sostengono la conduttrice in questa battaglia contro il bodyshaming, quella che ormai è diventata una piaga.