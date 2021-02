Uomini e Donne, Sophie Codegoni annuncia la sua decisione su Matteo

Sophie Codegoni, giovane tronista di Uomini e Donne, ha concluso il suo percorso all’interno del programma scegliendo l’amatissimo corteggiatore.

Sophie Codegoni ha detto sì. Nel corso della registrazione di oggi, martedì 9 febbraio, la giovane tronista di Uomini e Donne ha concluso la sua avventura all’interno del programma di Maria De Filippi scegliendo l’amatissimo corteggiatore Matteo Rannieri.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La scelta finale di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è dunque pronta a iniziare una relazione lontano dalle telecamere. Come sempre in questi casi, la regia di Uomini e Donne ha mandato in onda i best moment di Matteo e quelli di Giorgio Di Bonaventura. Poi, arrivato il momento clou della puntata, la Codegoni ha fatto una grande sorpresa al pubblico annunciando di aver scelto Ranieri, giovane corteggiatore che fin dal primo momento si era fatto ben volere da (quasi) tutti.

Leggi anche –> Uomini e Donne, la nuova tronista è Sophie Codegoni: conosciamola meglio

Nella puntata di ieri la Codegoni aveva lasciato intendere di avere una preferenza per un certo corteggiatore, e il pensiero di tutti è andato proprio a Ranieri. Una scelta, la sua, che in realtà non è giunta affatto in modo inaspettato o improvviso. Il pubblico aveva ormai compreso che la ragazza intendeva concludere il suo percorso nel programma, soprattutto dopo la presentazione dei nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, durante la registrazione della scorsa settimana.

Leggi anche –> Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: scatta il bacio tra Sophie e Matteo

Detto questo, la trasmissione di Maria De Filippi va avanti: ha già lanciato un indizio ai telespettatori circa una nuova tronista la cui identità al momento è avvolta nel mistero, non essendo stato mostrato tutto il volto. Ma va da sé che il pubblico ha cominciato a fare le ipotesi più disparate.