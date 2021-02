Amadeus, scoppia la polemica sulla moglie Giovanna al Festival

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha commentato le voci riguardo la moglie Giovanna Civitillo al Prima Festival.

E’ appena terminata la conferenza stampa di presentazione del “Festival di Sanremo” 2021. Il direttore artistico della kermesse musicale italiana, Amadeus, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti sulla moglie Giovanna Civitillo.

La moglie del direttore artistico Amadeus, Giovanna Civitillo, condurrà il Prima Festival insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia. Il conduttore si è detto molto sorpreso delle polemiche scoppiate sulla faccenda: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo paese…“. Il popolare direttore artistico ha poi rivelato che il “Festival di Sanremo” sarà un omaggio a Little Tony, il quale avrebbe compiuto proprio quest’anno 80 anni.

LEGGI ANCHE -> Adriano Celentano al Festival di Sanremo, clamoroso annuncio di Amadeus

LEGGI ANCHE -> Festival di Sanremo, la decisione definitiva: ecco come sarà

Amadeus, le novità del Festival di Sanremo 2021

Amadeus ha finalmente rotto il silenzio dopo le numerose polemiche inerenti alla presenza o meno del pubblico al Teatro Ariston e all’organizzazione della kermesse musicale in sé per sé. Negli scorsi giorni sono circolati dei rumors che avrebbero visto il conduttore lasciare tutto perché stufo delle polemiche ma, alla conferenza stampa, ha fatto confermato di non voler prendere questa decisione: “Mai ho pensato di lasciare un Festival in costruzione. Sono felice di quello che sta sorgendo, con il massimo rispetto di tutte le regole da osservare, chiedo la collaborazione di tutti“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Amadeus ha poi confermato le indiscrezioni riguardanti Roberto Benigni e Adriano Celentano, possibili ospiti del “Festival di Sanremo“: “Confermo che c’è stato un incontro per avere Celentano e Benigni e siamo in attesa della loro risposta. Averli insieme sarebbe fantastico…“. Con il conduttore, ogni sera sarà presente Achille Lauro, che sorprenderà il pubblico con i suoi quadri artistici.