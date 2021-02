Questo test basato sull’osservazione di un’immagine punta svelare i meandri della vostra personalità: cosa vi colpisce del disegno?

Chiudiamo la settimana con un test basato sull’osservazione dell’immagine. Come tutti i test trovati su internet siete posti dinnanzi ad un disegno in cui sono presenti più elementi. Tali elementi hanno un valore simbolico assegnato e cioè per fattore culturale ed esperienziale dovrebbero richiamare in voi determinati sentimenti. La scelta di un elemento rispetto ad un altro non deve avvenire tramite ragionamento, altrimenti la finalità del test andrebbe vanificata.

Vi è richiesto infatti di dare un’occhiata rapida all’immagine e di notare quale dettaglio ha catturato in un primo momento la vostra attenzione, non quale preferite. In tale modo si ritiene che la scelta non sia mediata dalla logica o dal senso dell’estetica, ma sia d’impatto e dunque suggerita dal vostro inconscio. Sia chiaro, in ogni caso, che la soluzione al test non ha alcun valore di carattere psicologico, ma solo di carattere illustrativo.

Test della personalità, cosa vi colpisce: l’occhio o le lacrime?

Compreso il funzionamento del test non vi resta che provare a rispondere alla domanda e provare a scoprire cosa dice di voi questa scelta.

Le lacrime

Se la prima cosa che vi ha colpito nell’immagine sono le lacrime, significa che siete persone che si focalizzano sui dettagli importanti della vita. Siete ottimi ascoltatori e siete sempre pronti a dare una mano alle persone che sono in difficoltà con ottimi consigli. Le lacrime sono segno di profondità interiore per questo rivelano la vostra sincera compassione per i problemi altrui. Siete carichi d’amore e questo traspare al punto da attirare a voi molte persone.

La coppia di amanti

Se la prima cosa che avete notato è la coppia di amanti sotto l’ombrello che si protegge dalla pioggia, significa che siete persone che amano l’amore. La coppia simboleggia la bellezza e la grazia dell’amore sincero, il che corrisponde alla vostra idea di questo meraviglioso sentimento. Siete capaci di dare amore incondizionato al vostro partner e vi attendete che questo faccia lo stesso. Prima di poter ricevere un tale privilegio dovete imparare a mettere voi stessi al primo posto.

L’occhio

Se infine siete stati attratti dall’occhio, significa che siete persone che sono passate attraverso a molteplici difficoltà e che avete sofferto a lungo. Ciò nonostante siete riusciti ad andare oltre e oggi siete persone meravigliose e forti. Adesso non avete paura, siete aperti sempre a nuovi scenari e nessun ostacolo può impedirvi di raggiungere i traguardi che vi siete prefissi. Amate il tempo passato con gli amici ma sapete e preferite stare da soli. Se riuscirete ad aprirvi agli altri scoprirete che anche in compagnia la vita può essere bella e concederete a questi di conoscere una persona che arricchirà la loro vita.