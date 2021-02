Test psicologico, scopri qual è il trauma che condiziona la tua vita

Questo test psicologico ha lo scopo di individuare quale trauma condiziona la tua vita, quale tra questi disegni sceglieresti?

Partiamo dal presupposto che l’individuazione di un trauma, ovvero di un evento o di una serie di comportamenti o azioni subite che abbia avuto un impatto sulla tua personalità è un percorso lungo e da affrontare con dei professionisti. Chiarito questo sottolineiamo come il test che vi proponiamo oggi ha solo una finalità illustrativa e dunque lo scopo di farvi riflettere sul perché affrontiate la vita in un certo modo.

Ciò che vi viene chiesto è di osservare i quattro disegni che ci sono nell’immagine e di sceglierne uno. Magari non ve ne piacerà nessuno e sarete in dubbio su quale scelta compiere, tuttavia durante la riflessione il vostro sguardo si potrebbe posare su uno di essi. Se questo si verifica la scelta è stata fatta.

Test psicologico, scopri qual è il tuo trauma

Ad ognuno dei quattro disegni è associato uno specifico trauma, quasi tutti sono legati al rapporto con i genitori e comunque alla fase della crescita. Non vi resta che osservare e decidere, di seguito ci sono i risultati del test.

Figura 1

Se avete scelto questa figura significa che siete delle persone insicure e carenti di autostima. Nella vostra quotidianità è necessario ottenere l’approvazione di persone che per voi ricoprono un ruolo importante e quando non la ottenere questo vi fa offendere, abbassando ulteriormente la vostra autostima. Questo è causato dal trauma del rifiuto, il che non consiste in un’esplicito rifiuto da parte dei genitori, ma magari in una serie di atteggiamenti che vi hanno fatto sentire inadatti o mai troppo apprezzati.

Figura 2

Se avete scelto questo disegno significa che siete delle persone incapaci di fidarsi del prossimo. Sebbene a primo impatto possiate sembrare persone estroverse ed in grado di socializzare facilmente, in realtà questo vostro comportamento è solo superficiale e non concedete a nessuno o quasi di conoscervi fino in fondo. Questo comportamento può essere stato causato da un tradimento della fiducia da parte dei genitori o di persone importanti che vi ha segnato per sempre nel profondo.

Figura 3

Se avete scelto questa immagine significa che siete delle persone che puntano a mostrarsi perfette agli altri e che temono il giudizio esterno. Anche in questo caso si tratta di una forma di insicurezza che però è scaturita da un’umiliazione. E’ probabile che in tenera età persone importanti per voi, interne o esterne alla famiglia, vi abbiano preso in giro per qualcosa e questo è stato per voi motivo di profonda umiliazione. Cercare di migliorarsi non è un male, ma farlo per apparire migliori agli altri è sbagliato: sappiate che nessuno è perfetto.

Figura 4

Se infine avete scelto questo disegno è perché siete delle persone che non riescono a stare da sole e che si circondano di amici per paura. Questo vostro comportamento potrebbe essere stato causato da delle figure genitoriali non sempre presenti o non presenti in momenti chiave delle vostre vite. Oggi dunque avete paura dell’abbandono e fate di tutto pur di non rimanere da soli a pensare, poiché questo potrebbe portarvi a scoprire aspetti di voi stessi che non vi piacciono o non piacciono agli altri.