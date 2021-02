Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: “Hai in mente solo quello”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi se ne sono dette di tutti i colori dopo la diretta del GF Vip: ecco il resoconto della furiosa lite.

Quando è stato accusato per l’ennesima volta di non esporsi, e Giulia Salemi non ha mosso un dito né aperto bocca per difenderlo, Pierpaolo Pretelli si è sentito profondamente ferito e ha vomitato tutta la sua frustrazione e il suo dolore. E così, il post diretta del Grande Fratello Vip di ieri è stato monopolizzato da una lite al calor bianco tra l’ex velino di Striscia la Notizia e la fascinosa mora.

Le accuse incrociate di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

L’acceso scontro tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è avvenuto nella sauna. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te – ha tuonato il gieffino -. Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo. Prima non lo facevo perché o non ce n’era modo o non me ne fregava un cavolo. Tu, invece, non hai giocato di squadra. Punto. Questo è il mio pensiero”.

Giulia Salemi, dal canto suo, si è detta dispiaciuta per le parole di Pierpaolo e a sua discolpa ha spiegato: “Io ho solo detto che anche se ho torto, da donna, dovevi difendermi”. Alfonso Signorini aveva tirato in ballo Elisabetta Gregoraci, chiedendole di dare un consiglio alla coppia, ma la conduttrice ha preferito non intromettersi “Sbrogliatevela da soli”. “Se parli con lo studio e con Elisabetta non è affar mio” ha chiosato la Salemi. Al che Pierpaolo si è ancor più adirato: “Quando non serve non sono il tuo uomo. Allora, quando mi dici ‘Difendimi con Tommaso’ di che parliamo?”. E la saga continua.

