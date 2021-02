GF Vip, urla fuori dalla Casa: Pierpaolo Pretelli sotto choc

By

Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sono state delle urla che hanno avvisato uno dei partecipanti al reality, Pierpaolo Pretelli, di notizie choc.

I cori fuori dalla Casa del “Grande Fratello Vip” non accennano a ridursi, nel tentativo di avvertire i concorrenti di quanto sta accadendo all’esterno. Chi è all’esterno del bunker di Cinecittà vuole avvertire i vip di ciò che avviene nel mondo reale.

Qualche giorno fa alcuni fan fuori dalla Casa del “Grande Fratello Vip” stavano urlando per commentare la prima finalista del reality di Alfonso Signorini, Dayane Mello. Le voci erano state raccolte da Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. I tre avevano sentito una frase che metteva in dubbio la veridicità del televoto. I voti, infatti, erano stati attribuiti ai fan brasiliani della modella. Le frasi erano state riportate anche al resto del gruppo e alla Mello, che aveva fatto spallucce ignorando la situazione.

LEGGI ANCHE -> GFVip, Alda d’Eusanio a rischio squalifica: la parola incriminata

LEGGI ANCHE -> GF Vip, il marito di Stefania Orlando confessa a Casa Chi: “Mi ha telefonato”

Pierpaolo Pretelli, la sua vittoria al Grande Fratello Vip

I sostenitori del reality, dopo aver messo in dubbio la veridicità del televoto, hanno avvertito i vip del “Grande Fratello” di “uscire fuori dal circo“. Il messaggio, questa volta, è stato indirizzato esclusivamente a Pierpaolo Pretelli, il secondo finalista. I cori fuori dalla Casa non hanno portato buone notizie per l’ex Velino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Mentre Pierpaolo Pretelli prendeva il sole in giardino, dalla Casa gli hanno urlato che: “Pier, esci l’8. Il vincitore è già scritto“. Il secondo finalista è rimasto impassibile, nonostante l’espressione sconvolta dell’amico Andrea Zenga. Maria Teresa Ruta, in seguito, ha analizzato la situazione sostenendo che il presunto vincitore sarebbe dovuto essere Tommaso Zorzi. Eppure, se sarà Dayane come si ritiene, l’ex Velino dovrebbe fregarsene. A quel punto Pretelli ha ribattuto che: “Ma infatti, io la mia vittoria già l’ho avuta“.