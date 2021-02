Dopo i due casi di positività in casa Napoli con Koulibaly e Ghoulam, nuovo giro di tamponi prima della sfida contro il Genoa

Non finiscono i problemi in casa Napoli per Rino Gattuso. Ancora due casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle ultime ore: Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, asintomatici, osserveranno un periodo di quarantena in isolamento. Questa sera, sabato 6 febbraio 2020, gli azzurri affronteranno a Marassi il Genoa. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sul profilo Twitter del Napoli: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”.

Genoa-Napoli, Insigne parte dalla panchina

Per la sfida di Marassi Gattuso dovrebbe optare per il 4-3-3 con Petagna al centro dell’attacco, mentre partirà inizialmente dalla panchina Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uscito malconcio dal match di Coppa Italia contro l’Atalanta: al suo posto c’è Lozano con Politano spostato a destra. In mezzo al campo spazio a Demme con Elmas e Zielinski come interni, mentre la coppia difensiva sarà composta da Maksimovic e Manolas.