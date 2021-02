GF Vip, la dichiarazione choc di Alda D’Eusanio: “Laura Pausini ha qualcuno che la mena”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la new entry Alda D’Eusanio ha fatto una dichiarazione che ha lasciato il pubblico piuttosto interdetto.

Il pubblico del “Grande Fratello Vip” è rimasto interdetto nell’ascoltare le parole di Alda D’Eusanio che, durante la giornata di ieri 5 febbraio 2021, ha spiazzato i suoi coinquilini e le persone collegate dalle proprie case nel sentire cos’ha avuto da dire su una popolarissima popstar.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” capita spesso che i concorrenti possano ascoltare pezzi musicali cult. Questa volta è capitato che, mentre alcune delle partecipanti rimaste in gara al reality si stavano preparando, è partita la canzone di Laura Pausini “Strani amori“. In quel momento, ascoltando il brano, la new entry della Casa Alda D’Eusanio, parlando con Samantha De Grenet, ha detto che: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia pare che la crocchi di botte“. La sua coinquilina è rimasta stupita: “Ma che dici? Si amano da impazzire!“.

Alda D’Eusanio spara su Laura Pausini al GF Vip

Non è la prima volta che le parole di Alda D’Eusanio fanno scandalo. Dopo aver parlato di Maria De Filippi e del suo essere madre, la new entry del “Grande Fratello Vip” ha parlato di un’altra artista molto amata, Laura Pausini, rilasciando una dichiarazione decisamente forte. Persino Samantha De Grenet, che è abituata a non avere molti peli sulla lingua, è rimasta evidentemente stupita dalle parole della D’Eusanio.

Alda D’Eusanio aveva già rischiato la squalifica per aver utilizzato un termine razzista, ora avendo condiviso dei dettagli molto privati della vita della cantante Laura Pausini, torna a far parlare di sé sui social. Dopo la sua dichiarazione, la regia del “Grande Fratello Vip” ha staccato il collegamento, spostando l’attenzione su altri personaggi all’interno della Casa. L’artista internazionale, al momento, non ha ancora commentato quanto detto dalla conduttrice.