Non tutto è finito per Fabrizio Corona ed Asia Argento: nel 2018 i due avevano reso pubblica la loro relazione, soprendendo il pubblico.

“Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore” così aveva raccontato Fabrizio Corona ai giornali nel 2018, mantenendo la sua facciata da bad-boy.

“Tutti lo conoscono per la sua corazza, ma lui è una persona che ha sofferto tantissimo. Quando mia madre è stata male, lui mi cercava ogni giorno, mi incoraggiava” confessa invece Asia Argento, descrivendo un lato di Corona che non in molti sono stati in grado di vedere.

Una relazione che potrebbe non essere finita davvero

In questo ultimo periodo Asia Argento è tornata a Milano per promuovere il suo nuovo libro, “Anatomia di un cuore selvaggio”. L’ex fidanzato non ha sprecato tempo: Fabrizio Corona è andato subito a trovarla, e la loro relazione sembra aver preso nuovamente fuoco. Nonostante in passato la Argento avesse sminuito il loro rapporto, definendolo una semplice “amicizia vera”, nessuno dei sue sembra essere intenzionato ad una semplice relazione amichevole.

Da gennaio Fabrizio Corona ha pubblicato foto e video con Asia Argento: l’attrice e l’ex-paparazzo si baciano, ballano e fumano insieme. Quando gli viene chiesto se i due siano tornati ad essere una coppia fissa, però, Corona risponde negativamente. “Io resto a casa, sono sempre ai domiciliari. Lei ogni 15 giorni viene a dormire da me, con me” racconta l’uomo. “Detesto il termine trombamici, non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati”.

Non aver ancora dato un titolo alla loro relazione non ha però impedito a Corona di pubblicare un post rivelatore su Instagram: le foto del libro di Asia Argento e di loro due che si baciano, con la descrizione “l’amore al di là del cuore”.