Asia Argento parla della mamma scomparsa: “Mi manca e tremo”

L’attrice Asia Argento in un’intervista parla ancora una volta della mamma scomparsa: “Mi manca e tremo”.

La nota attrice e figlia d’arte Asia Argento, dopo l’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ e che ha fatto molto clamore, torna a parlare della madre scomparsa un paio di mesi fa, Daria Nicolodi. Stavolta però è diverso l’approccio che l’attrice ha nel raccontare del suo rapporto con la mamma scomparsa.

In un’intervista a ‘Storie Italiane’, l’ex moglie di Morgan ha spiegato di sentire molto la mancanza della madre: “Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma”, ha evidenziato nel corso della conversazione con Eleonora Daniele.

Il ricordo degli ultimi momenti con la madre è straziante: “I medici mi hanno permesso di abbracciare mia mamma per un’ultima volta”. C’è spazio anche per ricordare con emozione Anna Cerioli, la sorella morta nel 1994 per un incidente stradale, la descrive come una persona malinconica, che però andava benissimo all’università e voleva mantenersi da sola, lavorando a teatro e come barista.

“So che nella vita mi avrebbe potuto aiutare e oggi la vorrei qui con me”, sono le parole di Asia Argento, che qualche anno fa, sui social, ha ricordato così la sorella scomparsa: “Lei è stata scelta per essere uno spirito superiore, puro che circonda tutti coloro che la amano e hanno bisogno della sua protezione. Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”.