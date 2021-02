Carolyn Smith, la lezione più preziosa: “Il cancro si batte così”

Carolyn Smith, coreografa e giurata di Ballando con le Stelle, lotta da cinque anni contro un tumore al seno, e oggi per lei è un giorno speciale…

Carolyn Smith non ha mai fatto mistero della sua malattia. Anzi, ha usato i suoi profili social (e non solo) per tenere informati i tantissimi fan e follower di ogni fase della sua coraggiosa lotta contro il tumore. Insomma, l’ex ballerina, coreografa, maestra di ballo e giudice internazionale ci mette la faccia. E ha appena dato un’ennesima dimostrazione del fatto che anche una sfida così complicata si può (e si deve) affrontare con positività e ottimismo, guardando sempre avanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio di speranza di Carolyn Smith

L’italiano è come sempre incerto e imperfetto, ma decisamente efficace. Del resto, mai come in questi casi conta soprattutto il messaggio. Ecco dunque l’ultimo post pubblicato da Carolyn Smith sul suo profilo Instagram: “#tommassinivirtualfamily 🤟🏻 Posted @withregram • @_ramona25_ Per chi ha vinto, per chi non ce l’ha fatta, per chi ancora sta lottando.. ❤️🌹 battiamo questa malattia con la ricerca e con piu controlli. Affrontare il cancro con la positività più possibile. Piu grande la squadra che lavorano tutti insieme piu presto troviamo una cura più efficace. Un abbraccio forte”. Firmato: “Carolyn #worldcancerday“.

Leggi anche –> Carolyn Smith confusa e disperata: “Che c*** devo fare?!?”

Carolyn insegna a cadere e a rialzarsi, ma sa benissimo che da soli non si va da nessuna parte: chiunque potrebbe trovarsi un giorno nelle sue stesse condizioni ed è per questo che occorre unire le forze e spendersi insieme per uno storico passo avanti della scienza e della medicina. Una lezione di cui far tesoro.

Leggi anche –> Carolyn Smith, nuova batosta: “Sono scioccata e senza parole”