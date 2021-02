Le spiagge più belle delle Azzorre: le isole portoghesi dell’Atlantico

By

L’arcipelago delle Isole Azzorre è un esempio unico al mondo della grande potenza di Madre Natura. Ecco quali sono le spiagge più belle delle Azzorre da non perdere assolutamente.

L’arcipelago delle Azzorre è costituito da nove isole vulcaniche in mezzo all’Oceano Atlantico, caratterizzato da una natura impressionante e decisamente inaspettata per chi, come la maggior parte di noi, è abituato a paesaggi mediterranei e dolci paesaggi marini.

Le spiagge più belle delle Azzorre immerse nella natura selvaggia

Le Azzorre sono aspre, rigogliose, piene di sorprese: basti pensare che ognuna delle nove isole che compongono l’arcipelago ha una sua peculiarità, e che ci sono alcune specie di piante e fiori uniche al mondo, oltre al bizzarro dato che alcune specie animali non sono mai riuscite a mettere radici sulle isole come, ad esempio, le zanzare.

Gioiello indiscutibile delle magnifiche isole Azzorre sono le belle spiagge che le incorniciano. Scopriamo insieme quali sono le migliori.

Spiaggia di Santa Barbara (São Miguel)

Iniziamo questo viaggio alla scoperta delle spiagge più belle delle Azzorre con la spiaggia di Santa Barbara a São Miguel, il paradiso di tutti gli amanti degli sport acquatici.

Si tratta di una delle spiagge più grandi di tutte le isole Azzorre e si caratterizza per la sua sabbia dorata e una posizione che la predispone al vento in modo favorevole. Proprio per questo è la spiaggia perfetta per tutti i surfisti di passaggio alle Azzorre.

Anche se è famosa per essere una delle spiagge più affollate dell’isola, qui il relax è sempre assicurato.

La spiaggia di Santa Barbara in sé non è attrezzata, ma potrete facilmente trovare docce, bagni, bar e ristoranti poco prima della spiaggia; nei ristoranti si può mangiare con vista sul mare sia a pranzo che a cena, e di notte è comune trovare alcuni gruppi di DJ, feste e musica dal vivo.

Spiaggia di Fajã Grande tra le spiagge più belle delle Azzorre (Flores)

Passiamo ora alla parte più occidentale, non solo dell’arcipelago delle Azzorre, ma di tutta l’Europa.

L’isola di Flores è un luogo davvero affascinante, così remoto da ospitare specie animali visibili solo in questa zona a tutti coloro che hanno la fortuna di avventurarsi sulle sue coste.

Soprattutto la spiaggia di Fajã Grande, è una vera e propria perla incastonata tra le rocce vulcaniche al largo della costa dell’isola di Flores, con le verdi colline alle spalle e l’acqua turchese che la caratterizzano.

Considerata anch’essa una delle spiagge più belle delle Azzorre, Fajã Grande è frequentata soprattutto dagli isolani e dagli amanti degli sport acquatici: surf, snorkeling e immersioni sono le attività che meglio valorizzano l’incredibile natura di Fajã Grande.

Le sue acque sono così pulite e cristalline che hanno vinto il titolo di Praia Qualidade de Ouro di Quercus, la più grande associazione ambientale del Portogallo.

La Baia di San Lorenzo (Santa Maria)

La baia di San Lorenzo si trova sull’isola di Santa Maria, ed è una baia molto grande dove l’azzurro del mare raggiunge tonalità inaspettate di verde smeraldo e turchese.

Questa baia si trova in una posizione molto favorevole in quanto, grazie alla sua forma semicircolare, è protetta dalla pioggia e dal vento.

Proprio per questo motivo, in questa zona si producono i migliori vini locali di tutto l’arcipelago delle Azzorre, fragranti, corposi, e quasi liquorosi in alcuni casi.

La baia di San Lorenzo è il luogo ideale per rilassarsi e prendere il sole: non c’è vento fastidioso a disturbare i bagnanti, e un buon bicchiere di vino è sempre a portata di mano.

Nei pressi della baia troviamo anche l’isolotto Romeiro, il quale non solo offre una vista spettacolare dall’alto, ma racchiude anche una grotta molto suggestiva.

Spiaggia da Silveira (Terceira)

L’isola Terceira è l’ideale per immergersi nella zona dela spiaggia di Silveira, una delle più amate dai locali.

Essa si trova alla periferia della città di Angra do Heroísmo e, sebbene sia una spiaggia artificiale, è molto in armonia con il resto del paesaggio.

Si tratta un blocco di cemento bianco che rende la discesa al mare facile e liscia, in contrasto con tutte le asperità rocciose dei dintorni.

Qui il mare assume i colori dell’acqua verde scuro e turchese, mentre più al largo, dove le profondità dell’oceano diventano importanti, diventa blu scuro.

Fajã da Caldeira do Santo Cristo (São Jorge)

Dirigendosi verso l’isola di São Jorge, troviamo uno dei migliori trekking e percorsi escursionistici più belli di tutte le Azzorre., quello che porta alla spiaggia Fajã da Caldeira do Santo Cristo.

Le cosiddette Fajã sono delle piccole pianure costiere che si sono create nel corso dei millenni in seguito allo spostamento della lava, e che danno alla costa una morfologia veramente unica formata da piccoli laghi vulcanici circondati da paludi e vegetazione.

La Fajã da Caldeira do Santo Cristo è una delle più belle e suggestive. La si può ammirare dall’alto, ma si può anche raggiungere attraversando la Riserva Naturale che la circonda con un percorso di trekking che attraversa zone piene di ortensie e altri fiori profumati e bellissimi, oltre a ruscelli, cascate, zone paludose e punti panoramici.

Una volta raggiunta la costa, ci si trova di fronte ad una lunga spiaggia di pietre e rocce scure e l’oceano blu che, con la sua maestosità, ristora gli avventurieri che hanno osato intraprendere il percorso escursionistico per arrivare fin qui.

Infine, su questa spiaggia ci sono numerose scuole di surf per chiunque voglia sperimentare questo sport acquatico per la prima volta, o semplicemente per chi voglia noleggiare una tavola da surf.

DI: Lucia Schettino