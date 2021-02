Vacanze sulla neve: come scattare delle foto perfette per Instagram

I consigli per scattare una foto sulla neve perfetta che faccia incetta di like su Instagram!

Febbraio è un mese invernale a tutti gli effetti e, tra le gite e le vacanze che si possono fare anche solo per un week end fuori porta, sicuramente le vette innevate sono le più quotate. Sia che vogliate fare una passeggiata, oppure una ciaspolata lunghi percorsi segnati indicati dalle Guide Alpine, una cosa è certa: nell’epoca in cui viviamo fare una bella foto sulla neve è una sorta di must have. Ecco allora che grazie al fotografo di Boston, Kumar, abbiamo trovato qualche interessante consiglio da sfruttare per fare delle foto da sogno sulla neve.

I consigli per una foto perfetta sulla neve

La prima cosa di cui tener conto è sicuramente il fatto di cercare di scattare la vostra foto sulla neve o della neve al mattino presto. Meglio ancora se all’alba. Questo perché i marciapiedi delle strade, oppure le montagne stesse, ancora non sono state calpestate, quindi il manto nevoso è perfetto il che regala un gioco di luce di riflessi ancora più interessante.

Bilanciare il bianco

È importante poi anche il bilanciamento del bianco quando si modificano le foto della neve. Per quanto riguarda la temperatura e la tinta, la neve dovrebbe risultare bianca, candida insomma, per dare veramente un effetto al top nelle vostre foto. Ma se per un un gioco di luci risulta essere troppo gialla potete provare ad abbassare la temperatura oppure regolare la tinta con il bilanciamento del bianco proprio per far sembrare la neve ancora più naturale.

Scegliete uno sfondo scuro

Un altro consiglio per scattare una foto da sogno sulla neve è quello di trovare uno sfondo che abbia un buon contrasto con il bianco del manto nevoso. Questa operazione è fondamentale sia per la neve già caduta, sia per fare una foto agli eventuali fiocchi di neve che stanno cadendo proprio in in quel momento. Se lo sfondo è troppo luminoso sarà difficile notare i fiocchi e avere una bella foto!

Usate lo scatto raffica

Ultimo tips interessante per scattare una foto da sogno sulla neve da pubblicare poi sui social è quello di usare anche lo scatto a raffica. Soprattutto se sta nevicando potrete riuscire ad immortalare dei momenti diversi e soprattutto anche dei diversi fiocchi di neve nello scatto. Potete provare a usare anche la modalità macro. Ma sappiate che per riuscire a prendere precisamente il dettaglio di un fiocco ci vuole molta molta esperienza!

Ora siete pronti per scattare delle foto della neve che faranno impazzire Instagram!