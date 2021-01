Ilaria D’Amico scende in campo per difendere Gigi Buffon dalle critiche e spiega che c’è un motivo per le bestemmie.

Ieri sera Gigi Buffon ha compiuto 43 anni, un traguardo tagliato con un misto di emozioni positive e negative: positive perché la sua Juventus ha passato il turno in scioltezza in Coppa Italia, negative perché è finito al centro di una polemica per via della bestemmia che gli è sfuggita nell’ultimo incontro. Ieri, però, le emozioni sono state tutte positive, perché in casa Gigi pensa alla famiglia ed i suoi familiari per il compleanno lo hanno riempito di affetto e attenzioni.

A raccontare questa occasione di gioia familiare è stata Ilaria D’Amico, la conduttrice ha spiegato che prima tutti insieme hanno scelto un film, un’abitudine creata in famiglia da quando è stato istituito il primo lockdown e che ormai è una tradizione. Quindi c’è stata la cena, la torta ed i regali. Una serata speciale per Gigi che fuori dal campo è un uomo che apprezza le cose semplici: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. E’ un ottimista. E’ gioia di vivere”.

Ilaria D’amico difende Buffon: “Bestemmie? C’è un motivo”

Nell’intervista concessa a Tuttosport, la D’amico parla poi di quanto successo in campo e ammette che Gigi ha un grosso difetto: “E’ una cosa che fa parte della sua toscanità. Nonostante la mamma sia la donna più religiosa che conosca e Gigi stesso sia molto praticante, ci sono delle espressioni colorite che fanno parte del suo gergo. Se i nostri figli dicono una parola fuori posto, lui si arrabbia moltissimo”.

Tra le espressioni colorite, ci sono anche anche imprecazioni come quella che ha generato un polverone, sulla quale la D’Amico dice: “E’ un gergo più legato al campo e sarei curiosa di sapere se effettivamente ha pronunciato la lettera D o la Z, lui di solito dice ‘zio’… Deve cambiare espressioni, comunque. E’ il primo che ci resta male quando gli scappa”.

