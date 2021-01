Walter Zenga, chi è: grande portiere poi allenatore sfortunato, la sua storia

Walter Zenga entrerà nella casa del Grande Fratello di questa sera: l’ex-portiere, poi allenatore, si deve difendere dalle accuse del figlio.

Walter Zenga è un ex-calciatore ed allenatore di calcio italiano: dal 1982 al 1994 è stato portiere dell’Inter. Molto conosciuto da tutti gli appassionati di calcio, Zenga ha anche partecipato come ospite a numerosi programmi televisivi sportivi.

Nato il 28 aprile 1960 a Milano, Walter Zenga cresce come tanti ragazzi italiani giocando a calcetto nel campo dell’oratorio. Chissà se i suoi compagni avrebbero mai immaginato che il piccolo Walter un giorno sarebbe diventato il “deltaplano” (soprannome ideato da Gianni Brera per lodarne la prestanza fisica e le capacità come portiere).

Una vita personale con senza privacy

Walter Zenga si è sposato tre volte: la prima moglie è Elvira Carfagna. I due hanno un figlio, Jacopo, che seguendo la passione calcistica del padre diventa attaccante. La seconda moglie è la seconda con la conduttrice Roberta Termali, con cui ha avuto due figli: Nicolò ed Andrea. Nonostante proprio Andrea abbia deciso di seguire fedelmente i passi del padre, diventando portiere con esperienze in serie D, è proprio lui che dirà al Grande Fratello come il padre non si sia mai preoccupato di lui.

Grazie alla sua carriera da allenatore, poi, Zenga ha l’opportunità di viaggiare molto per il mondo: è in uno dei suoi viaggi che conosce Raluca Rebedea, donna di origini rumene. con la quale si è recentemente separato. I due hanno due figli (Samira e Walter Jr), ma si separano dopo 14 anni di matrimonio: lo sportivo avviserà i suoi seguaci della separazione con un lungo posto su Instagram.

Recentemente Walter Zenga è stato costretto a tornare sotto i riflettori (e non per le sue abilità come calciatore): il figlio Andrea, ospite del Grande Fratello, ha infatti confessato ai telespettatori di non avere un grande rapporto con il padre.