Elisabetta Gregoraci, rivelazione choc: polipo all’utero, oggi come sta

Nel corso di un’intervista al programma ‘Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha fatto una rivelazione choc: polipo all’utero, oggi come sta.

Confessione choc durante la trasmissione ‘Verissimo’, che andrà in onda domani, da parte della showgirl Elisabetta Gregoraci. Per la prima volta, l’ex moglie di Flavio Briatore parla di un problema grave di salute che l’ha colpita qualche tempo fa. Adesso sempre tutto passato, ma all’epoca la donna si preoccupò molto.

Ha infatti rivelato nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin di aver scoperto qualcosa di preoccupante durante una visita medica. “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, sono state le sue drammatiche parole.

La preoccupazione di Elisabetta Gregoraci per un polipo all’utero

Grande fu la paura della showgirl, che come noto ha perso la madre a causa di una grave malattia, ma lo stesso ginecologo ci ha tenuto poi a tranquillizzarla: “Fortunatamente sto molto bene” – ha spiegato poi Elisabetta Gregoraci – “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”. Dunque anche lei, come altri protagonisti del mondo dello spettacolo, scende in campo a favore della prevenzione.

Non è infatti raro che moltissime donne soprattutto, ma anche uomini, ci tengano a sottolineare l’importanza appunto della prevenzione. Per la Gregoraci sarà la sua prima intervista con al fianco la sorella Marzia. La donna ha inseguito la carriera nel mondo dello spettacolo e oggi è mamma di una splendidi bambini, che si chiamano Ginevra e Gabriel. Bambini ovviamente legatissimi alla zia Elisabetta Gregoraci.