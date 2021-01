Alba Parietti, bordata a Maria Teresa Ruta: storie tese tra loro

Un botta e risposta a distanza dopo le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta su Alain Delon: la replica di Alba Parietti con alcuni filmati

Nell’ultima puntata di Maria Teresa Ruta è tornata a parlare con Alfonso Signorini dei suoi flirt passati: questa volta si è parlato anche di Alain Delon, ma ha dovuto fare il nome anche di Alba Parietti. Così la concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: “Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero lì per lavoro, facevo parte della giuria. Mi dissero che lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi, ma nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega”. Successivamente, dopo l’insistenza di Signorini, ha suggerito il nome di Alba Parietti: “Mi sono seduta ad un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”.

Alba Parietti, l’attacco a Maria Teresa Ruta

E così la Parietti, mamma di Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato su Instagram un filmato: “Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa”. Infine, ha pubblicato una didascalia, forse per sbaglio, per due volte: “Mi spiace per Maria Teresa, il Gf Vip è ufficiale: da alla testa. Maria Teresa Ruta aripiiate!!”.