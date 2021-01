Sofia Calesso, rivelazione choc su Temptation Island: “E’ tutto studiato dagli autori”

L’ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso, ha rivelato dei dettagli molto sospetti sulla sua edizione del programma.

Sofia Calesso è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione di “Temptation Island“, insieme al suo fidanzato Alessandro Medici. Il loro è stato un percorso molto altalenante, che si è concluso con la decisione di abbandonare il programma insieme.

Una volta tornati a casa, però, le cose non sono andate bene e Alessandro ha scelto di chiedere una pausa a Sofia, salvo poi ripensarsi e scegliere di tornare insieme con lei: oggi tra i progetti della coppia c’è persino il matrimonio. A distanza di un po’ di tempo la Calesso è tornata a parlare della sua esperienza nel docu-reality di Canale 5 e dei rapporti che ha mantenuto con le altri concorrenti del programma: Annamaria Laino, Antonella Elia, Manila Nazzaro e Anna Boschetti, con Valeria Liberati invece non ha più alcun tipo di rapporto.

Sofia Calesso, le rivelazioni su Temptation Island e il Grande Fratello Vip

Sofia Calesso ha rivelato che c’erano atteggiamenti impari da parte degli autori, ma non sa parte di Antonella Elia e Manila Nazzaro, i due volti noti dell’edizione. “In un’esterna fatta da una di loro due, di cui non faccio il nome perché altrimenti è palese di chi parlo, lei parlava del suo ex fidanzato e gli autori le hanno chiesto se mandarlo e farlo vedere al fidanzato nel pinnetu. Lei disse: ‘Sì, così si ingelosisce…’. Ma a noi queste domande non le hanno mai fatte, anzi! Hanno deciso a tavolino cosa mandare in onda o no“.

Sofia Calesso si è pronunciata anche in merito alla presenza di Carlotta Dell’Isola al “GF Vip“, secondo lei merito di Alessia Marcuzzi che conosceva da prima di entrare a “Temptation Island“. Poi ha parlato di una voce riguardante il percorso della gieffina: “Qualcuno mi ha anche detto, due giorni fa, che probabilmente Carlotta arriverà in finale. Non solo è scioccante così, ma ce la ritroveremo anche alla fine!“, ha rivelato.