Selvaggia Lucarelli: “Madre la veste così e la fa esibire a 10 anni” VIDEO

La giornalista Selvaggia Lucarelli denuncia un caso eclatante di madre che sfrutta la propria figlia di soli 10 anni.

C’è chi la vedrà come una goliardata, ma Selvaggia Lucarelli proprio no. La giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ pubblica sul proprio profilo personale Instagram una serie di brevi filmati che riprendono un avvenimento decisamente controverso. Nelle clip postate dalla 46enne di Civitavecchia ci sono delle storie social che ritraggono una bambina, nota come “Bennie”, mentre guida l’auto di uno dei suoi genitori. Il tutto mentre in sottofondo è sparata a palla una canzone, che la piccola si diverte a cantare.

E la cosa potrebbe risultare tutto sommato non di grave entità e addirittura divertente, se non fosse per il fatto che è avvenuta su di una strada che viene percorsa anche da altre persone. Con il rischio concreto di mettere in pericolo la vita propria ed altrui. Una più che comprensibilmente arrabbiata Selvaggia Lucarelli fa vedere questa assurdità e precisa anche quanto segue. “A chi chiede dove sia il padre di questa bambina di 10 anni. Il video ha 56mila visualizzazioni”. E non è tutto. In un altro video la madre della bambina si vanta del fatto di stare rendendo sua figlia “una star social”.

Selvaggia Lucarelli, le testimonianze video che destano impressione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

In tale circostanza Selvaggia Lucarelli scrive quanto segue. “Povera bambina. Questa è la madre della bambina di 10 anni su Instagram e Facebook, quella che “lo faccio perché lei è felice, nessun guadagno”. Tutto in semplicità, certo. Senza esaltazioni. Spero che qualcuno intervenga. P.s. Il video è ovviamente caricato sulla pagina della bambina”.

In tanti invocano gli assistenti sociali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

E nel presentare questo controverso caso, la Lucarelli mostra anche dell’altro, con la bambina vestita in maniera succinta mentre balla per mostrarsi agli altri. “Questa bambina ha 10 anni, è su Facebook ed Instagram. Canta, si veste, twerka, si trucca come un’adulta. La madre le gestisce i social e propone serate canore con la figlia. Oggi io e Fabio Salamida abbiamo intervistato sua madre in radio. “La gente le scrive brutte cose perché è ignorante”. Gli utenti sui social chiedono a gran voce che intervengano gli assistenti sociali.

