Elton John, dove vive insieme al compagno David Furnish?

La villa da sogno di Elton John. Dove vive insieme al compagno David e al figlio Zachary?

Questa sera va in onda Rocketman, il film che racconta la vita di Elton John, leader indiscusso della musica mondiale. Si tratta di una sorta di docu-film, caratterizzato da un ritratto interessante e inaspettato del cantante e compositore. Scopriamo anche i lati più nascosti della star che così ci appare ancora più interessante e conturbante. Non solo lustrini e paillettes, ma anche un animo profondo e un successo straordinario.

Le curiosità sulla vita di Elton John sono tantissime. Molte vengono svelate proprio nel film, molte altre invece cercheremo di raccontarvele noi. A partire dalla domanda inerente il dove vive oggi Elton John insieme al suo compagno David Furnish e al figlio Zachary Jackson.

Qual è il vero nome di Elton John? Forse non lo sapevate, ma nasce con il nome di Reginald Kenneth Dwight

La casa di Elton John a Beverly Hills

Sir Elton John ha acquistato una villa a Beverly Hills pazzesca. Qui vive insieme al suo compagno e al figliolino nato da una madre surrogato e come vi potete immaginare si tratta di una casa meravigliosa! Prima i due avevano un gigantesco appartamento nelle Sierra Towers a West Hollywood. Venduto quello hanno optato per una casa più grande, di circa 2.300 metri quadrati!

Il valore della casa è di circa 33milioni di dollari e pare che all’interno la casa si sviluppi su tre piani collegati da un ascensore. Non mancano lusso e sfizi: piscina, biblioteca, palestra, sala cinematografica… Ma troviamo anche, pare, 10 camere da letto di cui 3 per il personale di servizio e per essere sicuri di trovare sempre posto, anche 13 bagni! Attorno alla casa svariati ettari di terreno sono a disposizione di Elton John, della sua famiglia e degli amici. Insomma, dove vive Elton? In una villa da sogno!

La carriera e i successi

Tutto questo lusso però non deve stupire , Elton John è considerato uno dei maggiori artisti rock del mondo e, da quando è apparso sulle scene ha portato con sé una evoluzione musicale e artistica senza pari. Ha venduto oltre 300milioni di dischi ed è il cantante britannico più conosciuto di tutti i tempi con un’attività praticamente ininterrotta dal 1967. Tra i tanti step di successo non possiamo non citare l’inserimento nella Rock And Roll Hall Of Fame e nel 1998 è stato persino nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta per i servigi resi alla musica, alla cultura e alla beneficienza. Elton John infatti vive in una casa pazzesca, circondato da lusso e agi, ma ha costituito anche una delle organizzazioni no profit più grandi al mondo, la Elton John AIDS Foundation.

Le canzoni più famose

Se vi state chiedendo, in ultimo, quali sono le canzoni più famose di Elton John sicuramente non possiamo dimenticare brani come:

Your Song

Rocket Man

Crocodile Rock

Tiny Dancer

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Sacrifice

Sapevate che il singolo Candle in the Wind 1997/Something About the Way You Look Tonight è il più venduto al mondo con 40 milioni di copie. Inoltre gli incassi furono devoluti al Diana, Princess of Wales Memorial Fund