Il reality La caserma è ambientato in un paesaggio davvero da fiaba. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

La caserma, nuovo attesissimo reality di Rai 2, è ambientata a Levico Terme, in provincia di Trento, una splendida e piuttosto famosa località montana soprannominata “la perla turchese del Trentino”. Negli Anni ’80, quando la leva in Italia era ancora obbligatoria, molti giovani sono venuti fin quassù per trascorrere uno dei periodi più temuti della loro vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Viaggio al centro de La caserma

E’ dunque in una vecchia caserma trentina che è stato girato il reality show di Rai 2, una sorta di “esperimento sociale” in cui i protagonisti saranno la disciplina, i doveri, l’addestramento e le dure esercitazioni nella cornice di un luogo ameno, isolato, meraviglioso.

Leggi anche –> La Caserma, nuovo reality di Rai 2: format e nomi dei concorrenti

Levico Terme si affaccia sull’omonimo lago, meta perfetta per una vacanza rigenerante e a contatto con la natura, ed è qui che soggiorneranno i concorrenti del docu-reality, in un paesaggio da cartolina, circondato da boschi, lambito da un fiume e sovrastato da una spettacolare cima montuosa.

Levico è poi famosa – lo dice il nome stesso – per le sue terme, che si caratterizzano per le acque altamente solforose, arsenicate e ferruginose, assai efficaci per alleviare dolori reumatoidi, artrosi, contratture muscolari, malattie della pelle come psoriasi e dermatite atopica, e affezioni alle vie respiratorie. Un vero toccasana, insomma. La sorgente sgorga a 1600 metri di altezza nel cuore delle montagne del Lagorai e, per il suo elevato contenuto di ferro, tende ad assumere una colorazione rossastra.

Senza dimenticare poi le bellezze artistiche e architettoniche della pittoresca cittadina, fin dalla metà dell’Ottocento meta di vacanza all’insegna del benessere e del relax da tutta Europa. Sulle alture del paese sorgono alcune delle strutture militari – tra cui la caserma che ospita il reality – che vale la pena visitare anche solo per la loro bellezza, seguendo dei facili sentieri che si possono percorrere a piedi partendo da Levico.

Leggi anche –> Salvatore Rossi, chi è il personal trainer istruttore de La Caserma