Quattro destinazioni per programmare una luna di miele low cost, ma estremamente di lusso quando potremo tornare a viaggiare.

Lo sappiamo. Viaggiare, ora come è ora è assolutamente sconsigliato. Ma le coppie di futuri sposi non devono smettere di sognare.

Pianificare un viaggio o, in questo caso, la luna di miele, potrebbe essere uno stimolo interessante per non lasciarsi abbattere, per portare avanti i desideri e sperare in un futuro migliore. E proprio per questo motivo siamo qui, a darvi una mano, consigliandovi 4 destinazioni pazzesche per una luna di miele che non vi lasci completamente al verde! Idee di viaggio per una honeymoon economica, ma pazzesca? Siete nel posto giusto.

Viaggio di nozze di lusso, ma economico

Secondo il Wedding Report 2020, le coppie spendono in media 28mila dollari per la cerimonia e circa 5mila dollari per la luna di miele. Costi elevati per il viaggio di nozze e la festa non vi pare?

Ecco che molte coppie allora sono un po’ titubanti e decidono di rinunciare o di fare qualcosa a pochi passi da casa. Non deve essere per forza così!

Ci sono molte destinazioni che, se visitate e scoperte in modo intelligente e smart, possono regalarvi una straordinaria luna di miele senza spendere troppo! Senza rinunciare assolutamente al lusso e ricordandosi, ovviamente, che qualcosa è necessario spendere per una vacanza da sogno!

Belize : i neo sposi adorano questa destinazione paradisiaca e allo stesso tempo ricca di attività sportive che possono far divertire e rinsaldare il rapporto della coppia. Sebbene qui ci siano generalmente resort molto lussuosi dovete tenere conto di una cosa. Se prenotate un all inclusive spenderete magari tanto in un colpo solo, ma una volta pianificata quella cifra non dovrete più aprire il portafoglio per tutta la vacanza. In alternativa? Affitate una casetta sulla spiaggia. Sono romantiche, più economiche di un resort e sicuramente ricche di emozioni da vivere insieme.

Fonte Immagini Pixabay