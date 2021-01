Selvaggia Lucarelli, denuncia sui social: “Ecco cosa fa questa bambina”

Selvaggia Lucarelli ha intervistato a “Le Mattine” su Radio Capital Dory Pappadà, mamma di Benny G., una bambina di 10 anni che è una piccola star di Instagram.

La piccola Benny G. ha solo 10 anni ma canta e ammicca sul suo profilo Instagram, fa tutorial sul trucco e si comporta come un’adulta. Quanto può nuocere a una bambina una vita fatta di queste cose? E’ la domanda che Selvaggia Lucarelli ha rivolto alla madre della giovanissima star dei social, Dory Pappadà, ospite a “Le Mattine” su Radio Capital.

Il nuovo caso sotto i riflettori di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha preso molto a cuore il caso della piccola Benny, una dei tanti bambini più o meno consapevolmente “adultizzati” e “sessualizzati” sui social. “Questa bambina – scrive la giornalista nel suo ultimo post su Instagram – ha 10 anni, è su Fb e Instagram, canta, si veste, twerka, si trucca come un’adulta. La madre le gestisce i social e propone serate canore con la figlia”. Un fenomeno quanto mai attuale e meritevole di attenzione.

“Oggi – continua Selvaggia Lucarelli – io e @fabiosalamida abbiamo intervistato sua madre in radio. ‘La gente le scrive brutte cose perché è ignorante’. Per ascoltare l’intervista link in bio, nelle storie o sulla mia pagina fb. @radiocapitalitaly“. A scorrere le foto sui social della bambina, in effetti, si resta molto colpiti, comunque la si pensi. Il tema è delicato e mai come in questi casi le opinioni si dividono. Il dibattito resta aperto.

