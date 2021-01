GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania sempre più convinti: abbandoniamo

Dopo la puntata di ieri sera, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono convinti che uscire dal reality sia la decisione giusta.

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avevano palesato la voglia di abbandonare il GF Vip. I due concorrenti sono nella casa sin dall’inizio della trasmissione e nell’ultimo periodo hanno sviluppato una grossa insofferenza. Stefania voleva uscire già settimana scorsa quando le è stata mostrata l’intervista all’ex marito Andrea Roncato, Tommaso qualche giorno dopo ha avvertito delle crisi d’ansia che lo hanno portato a pensare che probabilmente tornare a casa sarebbe stata la soluzione migliore.

Poco prima della diretta serale del lunedì, i due avevano cambiato idea. Tommaso si era convinto che rimanere sarebbe stata un modo per contrastare le crisi che da una vita lo condizionano. Quando, però, Alfonso Signorini ha comunicato che il programma sarebbe terminato l’1 marzo, l’influencer è stato colto da un’altra crisi d’ansia al pensiero che sarebbe dovuto rimanere una settimana in più rispetto a quanto preventivato prima della diretta.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando pronti a lasciare il GF Vip

Tommaso e Stefania sono sicuri di uscire “visto anche il risultato del televoto” TRAC

“Mi faccio queste 2 settimane e poi l’8…” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/ECw9aPHWfk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 26, 2021

Dopo aver ascoltato il parere della madre e quello dell’amico Francesco Oppini, l’influencer ha abbandonato ogni dubbio ed ha detto agli altri: “Vuol dire che io l’8 me ne vado. Guarda, vivrei meglio anche queste due settimane”. Per Tommaso arrivare sino all’8 febbraio sarebbe già una vittoria, vista la lunga permanenza all’interno della casa ed infatti dice: “Anche io sono felice di stare qui, altrimenti ce ne saremmo andati. Ma a me non hanno detto questo…”.

Insomma il malessere di Tommaso è legato al prolungamento della trasmissione, un tempo in più che non aveva preventivato: “Io per come sono stato questa settimana e per come mi sono violentato per tirarmi fuori, uno arriva ad un punto che non ce la fa più”. Rivolgendosi infine a Stefania dice: “Mi vivo bene queste due settimane e poi l’8…”. Dopo aver manifestato questa volontà le chiede se fosse d’accordo e l’amica risponde: “Io pure, anche perché visto il risultato del televoto…Ho anche il parere del pubblico io, capito?”.

