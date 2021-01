Mamma uccide figli: massacra i suoi 5 bimbi poi brucia casa e si uccide

Una mamma uccide figli piccoli: si tratta di ben 5 bambini. Subito dopo ha dato fuoco alla sua casa ed infine si è tolta la vita.

Una mamma uccide figli e poi si suicida. Il tremendo delitto avvenuto in famiglia ha visto come autrice una giovane di 25 anni, che ha brutalmente ammazzato i suoi cinque bambini piccoli. La terribile vicenda giunge dagli Stati Uniti, in West Virginia. La donna ha lasciato un biglietto nel quale si dice pentita di quanto di orribile commesso. E descrive sé stessa come “non abbastanza forte per lottare contro i miei demoni”.

Il messaggio lo ha trovato il marito, la prima persona a scoprire quanto successo. La mamma uccide figli e sé stessa ma prima di togliersi la vita ha anche dato fuoco alla propria casa. Lei si chiamava Oreanna Myers ed era affetta da una forte depressione. Le sue piccole vittime erano invece di uno, due e tre anni di età. Si tratta dei suoi figli naturali, mentre altri due, adottati, avevano 6 e 7 anni.

Madre uccide figli, le sue parole riportate in un messaggio

Sulle prime le forze dell’ordine avevano pensato ad un incidente. Ma il fatto che sulla scena ci fosse un fucile a ricarica manuale ha fatto tramontare tale ipotesi, per indirizzare le indagini verso la tragedia in famiglia. Ad ogni colpo la donna ha dovuto ricaricare l’arma. A fare traboccare la goccia nella psiche della 25enne ci sarebbe stata la lontananza del marito.

L’uomo dormiva dal padre per motivi di lavoro, cosa che alla giovane madre aveva vissuto come una scelta che la poneva in subordine rispetto ai soldi. Nel biglietto lei ha rimarcato questo lamentandosi anche del fatto che nessuno le avrebbe mai dato una mano. Il delitto risale allo scorso 8 dicembre ma è stato reso noto solamente ora.