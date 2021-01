Coronavirus 25 gennaio, altri 420 morti: calano ancora i positivi

Emergenza Coronavirus 25 gennaio in Italia, altri 420 morti: calano ancora i positivi, la situazione aggiornata di oggi.

Come sempre, si riducono i contagi da Coronavirus, con una contrazione contestuale del numero dei tamponi, dopo la giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore, si registrano infatti in Italia 8.561 nuovi casi con 143.116 tamponi e 420 vittime. Ieri si sono registrati 11.629 nuovi casi con 216.211 tamponi e 299 vittime.

LEGGI ANCHE –> Moderna, il vaccino anti Covid efficace contro variante Sudafrica

Ancora una volta, nelle ultime 24 ore, sono calati gli attualmente positivi: questo vuol dire che la terza ondata non c’è finora stata, ma il calo è comunque molto lento. Abbiamo infatti 7.648 casi in meno nelle ultime 24 ore, per un dato nazionale di 491.630 persone affette in questo momento da Coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Vaccino Coronavirus, fare in fretta: i consigli dell’esperto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi 25 gennaio in Italia: la situazione

Sono quasi 1,9 milioni gli italiani dimessi e guariti, il che vuol dire che nelle ultime 24 ore il dato è di 15.787 dimessi e guariti, mentre ci avviciniamo lentamente a 2,5 milioni di casi totali. Purtroppo, tornano ad alzarsi sia i ricoveri che i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.421 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 21 in più nel computo totale legato al saldo tra entrate e uscite, mentre i nuovi ingressi sono 150.

In totale sono invece ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto a ieri. Tre Regioni, ovvero Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, più la provincia autonoma di Bolzano in queste ore sono ad alto rischio: rispetto ai parametri UE, infatti, potrebbero entrare nella zona rosso scuro, quindi essere sottoposti a ferrei controlli nel caso di spostamenti. Prosegue lentamente la campagna vaccinazioni: a oggi poco più di 130mila persone hanno avuto la prima e la seconda dose.