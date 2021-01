Vaccino Coronavirus, fare in fretta: i consigli dell’esperto

Superare alcuni vincoli sulla produzione del Vaccino Coronavirus, come fare in fretta: i consigli dell’esperto.

Il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, in un’intervista all’Adnkronos, sottolinea l’importanza di andare avanti in fretta nello sviluppo dei vaccini, accelerando sulla fase 3 per quanto concerne quello prodotto in Italia.

Garattini osserva: “Purtroppo ci sono ritardi e bisogna cercare di tenerne conto, rinforzando da un lato tutto quello che si può in termini di misure di sicurezza, dall’altro tentando ogni via per velocizzare la disponibilità di nuove dosi e nuovi prodotti scudo”. I modelli a cui guardare ora sono Francia e Germania.

Come fare in fretta nella produzione del Vaccino Coronavirus

La prima tenta di produrre in patria il vaccino Pfizer-Biontech attraverso gli stabilimenti Sanofi, la seconda lavora alla produzione del vaccino russo sempre nel proprio territorio. Per quanto concerne il vaccino di ReiThera, l’esperto evidenzia che innanzitutto bisognerebbe chiamare in causa “chi può collaborare allo sviluppo della ricerca”. Ma non solo: per fare in fretta occorre anche ricorrere ad altri espedienti.

L’obiettivo, dice quindi Garattini, è raggiungere l’immunità di gregge e bisogna farlo con tutti i mezzi necessari, “incluso se necessario le licenze obbligatorie, l’abolizione del brevetto e la scelta di produrre direttamente”. Spiega quindi che non è lui a poter fare queste valutazioni in via formale, ma un’altra ipotesi potrebbe essere l’opzione “delle alleanze fra aziende per incrementare la produzione”, sul modello francese, che “non andrebbe tralasciata”.