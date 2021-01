Valentina D’Agostino: età, foto, vita e carriera dell’attrice palermitana

Dai sogni d’infanzia alla televisione italiana: chi è Valentina D’Agostino, l’attrice della serie “La mafia uccide solo d’estate”

Valentina D’Agostino è nata a Palermo il 13 settembre 1982. La passione per la recitazione la porta a diplomarsi all’Accademia Teatro Biondo Stabile: nella sua città natale inizia la sua carriera a teatro, principalmente recitando in opere di Pietro Carriglio. La sua vita cambia quando si trasferisce a Roma, città che la avvicinerà per la prima volta al mondo della televisione.

Una passione nata già nell’infanzia

In un’intervista a Vanity Fair Valentina ha raccontato di quando, a quattro anni, si metteva davanti allo specchio per esercitarsi a piangere. Una dedizione che sicuramente l’ha premiata: il suo primo film è “Il mio miglior nemico” (di Carlo Verdone), ma l’attrice sembra preferire le serie tv. Da “Don Matteo 5” (accanto al famoso collega Terence Hill) a “Raccontami”, fino ad arrivare alla serie di successo che la farà diventare famosa: “Piper”. Nella fiction Valentina interpreta la parte di Alessia Zappa: la ragazza, giovane e sensuale, cerca di attirare l’attenzione di un uomo sposato che ha mandato in carcere il suo fidanzato. Senza aspettarselo, però, anche lei finirà per innamorarsi di lui.

Nel 2016 Valentina D’Agostino torna alle sue origini, a Palermo, per far parte del cast di “La mafia uccide solo d’estate” (serie tratta dall’omonimo film di Pif e diretta da Luca Ribuoli). La storia segue le vicende di una famiglia palermitana alla fine degli anni ’70. Questa volta l’attrice interpreta Patrizia, personaggio centrale della serie.

Della vita privata di Valentina D’Agostino si sa poco. La donna sogna prima o poi di tornare a stabilirsi a Palermo, la sua città natale, con marito e figli. Per il momento, però, Valentina preferisce mantiene la privacy e non dice nulla sulla sua situazione sentimentale.