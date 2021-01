Madalina Genea e Gerard Butler, la relazione è finita nei peggiori dei modi: lui non smetterà mai di essere un latin lover.

La storia d’amore tra la modella Madalina Ghenea e il bellissimo Gerard Butler è finita nel 2013, dopo un tormentoso e lungo tira e molla pieno di tradimenti. Ai tempi, interrogato dal sito tedesco FilmReporter, lui era stato molto misterioso e non aveva rivelato dettagli a proposito delle tresche di cui tutti parlavano. Aveva però ammesso di voler “mettere la testa a posto” per, in futuro, trovare la donna della sua vita e sposarsi con lei. Nonostante le numerose avventure romantiche Butler sembrava avere le idee chiare su come dovrà essere la promessa sposa: “Ho avuto relazioni con donne molto diverse tra di loro” aveva ammesso, “ma in generale mi trovo a mio agio con chi ha senso dell’umorismo, è sicuro di sé, dolce e onesto”.

Gerard Butler commenta il suo essere un latin lover

L’uomo non ha rotto il cuore solo di Madalina. Butler è da sempre conosciuto, infatti, per essere uno dei latin lover più apprezzati dalle star. Parecchie delle donne più belle del mondo, tra cui Jennifer Aniston e Jessica Biel, hanno perso la testa per lui, senza però riuscire a trattenerlo dalle tentazioni mondane.

L’attore, perfettamente consapevole della sua reputazione, non hai mai preso troppo sul serio la fama di sex symbol. “Forse un tempo lo ero!”, aveva detto dopo la rottura con Madalina Ghenea. Poi aveva confessato: “Sapete una cosa? Ci rido sopra perché è vero, non sarò un angelo in amore, ma ho sempre lavorato sodo, prendo molto seriamente il mio lavoro di attore e vivo fino in fondo ogni giorno della mia vita”. I dettagli sulla fine della relazione con Madalina, nel frattempo, non sono mai stati svelati.