Le Olimpiadi di Tokyo sono cancellate: clamoroso annuncio dal Giappone. La decisione deve ancora essere resa nota ed ufficiale.

Come riportano diversi organi di stampa internazionale le Olimpiadi di Tokyo che si sarebbero dovuto tenere nel 2020 e poi posticipate all’estate 2021 a causa della pandemia di Covid sono state annullate.

La pandemia mondiale non lascia scampo alla più importante manifestazione sportiva al mondo e così arriva l’epocale decisione maturata in queste ore in seno al governo nipponico. Solo pochi giorni fa erano arrivate tutte le rassicurazioni del caso nelle quali si faceva riferimento alle molte norme anti-covid previste e ad un piano ben studiato in ogni minimo dettaglio per garantire lo svolgimento dei giochi. La recrudescenza però della pandemia sembra però aver fatto cambiare idea a Tokyo che non se la sente più di farsi carico di un evento di questa portata in questo momento storico.

L’annuncio che nessuno vuole dare: Olimpiadi di Tokyo annullate

Una fonte governativa ha parlato con The Times e ha detto: “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma tutti siamo d’accordo nel sostenere che a questo punto sia molto difficile che le Olimpiadi si tengano a Tokyo nel 2021”. Stando a quanto riporta il Times il governo giapponese si starebbe già concentrando per candidarsi nel prossimo slot libero, quello delle Olimpiadi del 2032.

Fonte: The Times