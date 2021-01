Giulia Salemi sconvolge un’altra inquilina del GFVip: “Ho voglia di baciarti”

Giulia Salemi non smette di stupire tutti nella Casa del Grande Fratello VIP! Anche ieri non ha deluso e si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

La serata del giovedì nella Casa del Grande Fratello VIP è proprio ricca di sorprese! Questa volta la protagonista è stata Giulia Salemi. La modella, infatti, ha stupito tutti con una confessione piccante davvero inaspettata, che ha lasciato a bocca aperta. Poco prima di un aperitivo con la sua nuova fiamma Pierpaolo Pretelli, in veranda. Ma ecco cosa ha detto la Salemi che ha fatto tanto scalpore.

Giulia Salemi, confessione piccante ad una donna

Con un elegante vestitino per la classica serata del giovedì, Giulia Salemi si trovava in veranda insieme ad altri coinquilini per qualche chiacchiera spensierata. Ma l’influencer ha improvvisamente sorpreso tutti con una confessione inaspettata, rivolta a Stefania Orlando. “Mi vengono dei pensieri strani, ho voglia di baciarti.”, ha esordito così la Salemi, lasciando tutti a bocca aperta.

Leggi anche–> Grande Fratello VIP, Giulia Salemi confessa: innamorata di due calciatori

La Orlando, evidentemente sorpresa dalla dichiarazione, ha cercato sostegno in Maria Teresa Ruta, che si trovava accanto. “Non so più come devo fare con questa ragazza, aiutami” ha poi detto la Orlando scherzosamente. Il clima leggermente teso che si era creato in seguito alla confessione della Salemi, è stato poi alleggerito da una fragorosa risata da parte della modella e influencer, che ha fatto rilassare anche Stefania.

Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli, il gesto folle per amore di Giulia Salemi al GF VIP

Al simpatico siparietto è seguito poi un aperitivo in cui la Salemi ha bevuto un bicchiere di vino accanto a Pierpaolo Pretelli, a cui sembra sempre più legata. I due hanno passato del tempo insieme, accanto all’amico Tommaso Zorzi in veranda. Più tardi, la Salemi e gli altri hanno riflettuto sul nuovo prolungamento annunciato dalla produzione del Grande Fratello VIP, che ora durerà fino alla fine di Febbraio.