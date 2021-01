Elisa Isoardi: “Matteo Salvini, non riuscivo a dimenticarlo”

La confessione della conduttrice Elisa Isoardi in un’intervista a ‘Verissimo’: “Matteo Salvini, non riuscivo a dimenticarlo”.

C’è stata una storia sofferta che è stata difficile da dimenticare: quella che Elisa Isoardi ha vissuto per circa un lustro con il leader della Lega, Matteo Salvini. Una storia d’amore a cui ancora appare legata e che è stata difficile da superare. La conduttrice televisiva ne parla in un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’.

Un’intervista in cui emerge quello che è stato e l’importanza da lei data a questa storia d”amore. “Ho sofferto” – ha spiegato nell’intervista la Isoardi – “Sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare”.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini

La storia tra i due sarebbe durata diversi anni, cinque secondo quanto affermato dalla conduttrice nell’intervista, quindi sarebbe iniziata già prima del 2015 e sarebbe andata avanti fino al 2018. La loro rottura fece molto clamore ed era arrivata in un momento in cui il leader della Lega vedeva il suo consenso ai massimi storici. Colpe? Elisa Isoardi preferisce non parlare delle responsabilità: “Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento”.

“Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato” – ha quindi aggiunto nell’intervista in cui è tornata su quanto accaduto a oltre due anni di distanza – “Uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”. Adesso Elisa Isoardi è pronta a ricominciare una nuova relazione e spiega di voler diventare anche mamma.