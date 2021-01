Elisa Isoardi, la foto che preoccupa i fan: cosa è successo

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi pubblica su Instagram una sua foto che preoccupa i fan: cosa è successo.

Sicuramente amatissima dal pubblico, soprattutto dopo la sua partecipazione tra alti e bassi a ‘Ballando con le Stelle’, Elisa Isoardi ha un profilo Instagram molto seguito. Mezzo milione di follower, infatti, vengono quotidianamente aggiornati dalla bella conduttrice, che non si nasconde e svela il suo mondo al pubblico che la ama.

Alcune sue parole sui social avevano fatto preoccupare nelle scorse ore, quando aveva spiegato che era stata “una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore”.

La foto di Elisa Isoardi che preoccupa i fan

Adesso, eccola ritornare sui social con un’espressione molto stanca. Questo sembra non importare a gran parte dei suoi fan, che infatti le dicono “Sei sempre bellissima” o “Sei stupenda”. Altri però sono in ansia per la donna. Cosa le sarà successo? Lei spiega che è tutta “colpa” di “na cicagna”, che in dialetto della Capitale lascia intendere la necessità di dormire per riposarsi.

Ma è appunto questo che preoccupa anche i tanti fan della bella Elisa Isoardi, che le domandano cosa sia successo e perché appunto sia così stanca. “Io mi innamoro dei tuoi occhi come ogni giorno”, è anche uno dei commenti dei tanti follower della bella conduttrice, mentre c’è addirittura chi le rinfaccia ancora la sua relazione con Matteo Salvini, ormai chiusa da molto tempo.