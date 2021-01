Oroscopo del giorno, venerdì 22 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 22 Gennaio 2021.

Mancano oramai pochi giorni alla fine del mese di Gennaio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 22 Gennaio 2021.

Venerdì 22 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Molto probabilmente una figura appartenente al vostro passato cercherà di fare ritorno nella vostra vita, scombussolandovi un po’ i piani. Non abbiate paura di esternare i vostri sentimenti e di dire quello che pensate.

Toro. Le prossime ore saranno per voi un po’ altalenanti. Un imprevisto improvviso potrebbe rompervi le uova nel paniere e costringervi a cambiare i piani. Nonostante tutto riuscirete senza ombra di dubbio a trovare una soluzione efficace, non temete.

Gemelli. La giornata di oggi sarà per voi decisamente produttiva e spensierata. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte e vi regaleranno delle belle soddisfazioni. Qualche contrattempo potrebbe innervosirvi, cercate però di passarci sopra.

Cancro. Durante la giornata di oggi puntate tutto su voi stessi e sul vostro istinto. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno e combattete per le vostre idee. Rimboccatevi le maniche e proseguite dritti verso i vostri obiettivi, non sbaglierete.

Leone. Non è il momento adatto al riposo. Durante la giornata di oggi farete meglio a rincarare la dose e a risolvere una volta per tutte le questioni più tediose. Tenete duro, presto potrete raccogliere i frutti dei vostri sacrifici.

Vergine. La parola chiave della giornata sarà leggerezza. Cercate di affrontare con serenità i piccoli imprevisti e di accantonare per un po’ la malinconia. Nuovi incontri sono all’orizzonte, perciò tenete gli occhi bene aperti.

Bilancia. La giornata di oggi potrebbe essere per voi un po’ caotica. Molto probabilmente avete preso troppi impegni ultimamente, e adesso ne state pagando le conseguenze. Cercate di trovare del tempo da dedicare a voi stessi ed al riposo, vi farà bene.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste bene ad affrontare di petto tutti i problemi. Non lasciatevi intimorire da nessuno, e soprattutto non abbiate paura di far valere le vostre idee. Gli astri saranno dalla vostra parte, forza e coraggio!

Sagittario. Ci sono questioni che molto probabilmente necessitano del vostro immediato intervento. Cercate dunque di non procrastinare più del dovuto e di utilizzare il tempo che avete a disposizione in maniera produttiva.

Capricorno. La giornata di oggi metterà alla prova tutta la vostra pazienza ed il vostro sangue freddo. Qualche disguido sul posto di lavoro potrebbe infatti innervosirvi più del dovuto. Cercate di rimanere distaccati e di allontanarvi dalle discussioni.

Aquario. Un po’ di malinconia all’orizzonte durante la giornata di oggi. Cercate di mantenere però la calma e di allontanare i cattivi pensieri. È in arrivo un weekend luminoso che guarirà tutte le vostre ferite, non temete.

Pesci. Per voi è tempo di chiarimenti, perciò tenetevi pronti. Sono in arrivo alcune piccole soddisfazioni personali, che terranno senza ombra di dubbio alto il vostro umore. Levate il freno a mano e lasciatevi andare, non ve ne pentirete.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.