Il dramma della piccola Amelia, tragica fatalità: bambina uccisa dalla ruota di un SUV che si è staccata all’improvviso.

La morte della giovanissima Amelia Wood è stata descritta da un medico legale come “tragica, inutile e del tutto prevenibile”. L’undicenne è stata colpita da una ruota staccata da una Land Rover di passaggio mentre camminava per prendere uno scuolabus il 6 marzo 2018. Il dramma ha sconvolto l’opinione pubblica.

La ragazzina, dopo il grave incidente, è stata trasportata in elisoccorso al Queen’s Medical Center di Nottingham, dove è morta purtroppo. Un’indagine di due giorni sulla sua tragica morte ha appurato che il veicolo, che era guidato dall’allora 22enne Cameron Perkins, di Covenham St Bartholemew, era “non adatto alla circolazione”.

La morte di Amelia una fatalità che si poteva evitare?

Un esame del veicolo ha rilevato che un cuscinetto della ruota era mancante o fuori posto, questo aveva causato il distacco della ruota. L’esaminatore forense del veicolo Simon Kew ha anche aggiunto che il guasto era prevedibile e ci si poteva accorgere di quanto stava accadendo. Infatti, c’era una “considerevole perdita di liquido dei freni dalla ruota anteriore sul lato vicino”. La prova di una bottiglia piena di liquido dei freni acquistata il 3 marzo e una bottiglia di liquido mezza vuota significava che il guidatore era a conoscenza del guasto.

Questo significa in sostanza che la tragedia era evitabile e che è stata causata dalla negligenza del giovane uomo che guidava il SUV. “Qualsiasi guidatore sicuro e competente sarebbe stato a conoscenza del difetto del freno”, ha detto il signor Kew. A quanto pare, l’auto avrebbe avuto altri difetti che il suo proprietario non avrebbe mai tenuto in considerazione. Un uomo proprietario di un’officina, Tom Statham, aveva detto all’inchiesta al Boston Enterprise Center che il signor Perkins aveva spesso usato le sue strutture per eseguire lavori sulla Land Rover e che lo aveva fatto la notte prima della collisione fatale.