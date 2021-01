Trump, ultimo dispetto a Biden: non gli consegna i codici nucleari

Da parte di Donald Trump ecco palesarsi l’ultimissimo sgarbo tirato al rivale Joe Biden. Il presidente uscente salta di proposito un evento molto importante, proprio nel giorno del giuramento del democratico.

Si è accomiatato dalla Casa Bianca, Donald Trump, lasciando così la presidenza degli Stati Uniti a Joe Biden. Ma oltre a non assistere di persona alla cerimonia del passaggio di consegne al rivale democratico – per altro già frugale al massimo di suo per via delle restrizioni contro la pandemia – il 74enne ormai ex presidente degli Stati Uniti si è concesso un ultimo dispetto ai danni di Biden, che lo ha battuto.

Leggi anche –> Bill Clinton si “addormenta”: figuraccia durante il discorso di Joe Biden – VIDEO

Trump ha passato settimane e settimane a non accettare il fatto di essere stato sconfitto, appellandosi a presunti brogli ed irregolarità sul veto che però mai è stato in grado di dimostrare. L’ultima carta che il tycoon ha potuto giocare in suo favore è meramente simbolica e gli ha portato solamente una piccola soddisfazione a livello personale. Cosa ha fatto il presidente uscente? Il fatto di non essersi voluto presentare alla cerimonia ha fatto si che saltasse anche un altro appuntamento previsto dal protocollo.

Leggi anche –> L’arma segreta di Donald per “ipnotizzare” chi gli sta intorno

Trump, salta il protocollo a causa del suo comportamento

Ovvero quello che riguardava la consegna della valigetta con al suo interno i codici nucleari in dotazione al Governo a stelle e strisce. In gergo la stessa è chiamata “football”. Tale valigetta rimarrà in possesso di Trump fino all’ultimo secondo in cui rimarrà formalmente presidente, ovvero fino alle ore 23:59 e 59 secondi di mercoledì 20 gennaio 2021, con gli Stati Uniti che attualmente hanno un fuso orario di sei ore di differenza rispetto a noi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Insediamento Joe Biden: orario, dove guardarlo in tv e in streaming, programma

Nella prima serata del 20 gennaio, a Washington è ancora primo pomeriggio. Biden ha ottenuto allora una seconda valigetta, con l’inconveniente diplomatico risolto a monte.