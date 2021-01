Grande Fratello VIP, la psicologa racconta i segreti della casa

Piera Fiorillo, psicologa assunta dalla produzione del Grande Fratello VIP, ha raccontato i segreti interni alla casa più spiata d’Italia.

L’edizione corrente del reality show “Grande Fratello VIP” sembra eterna, e il conduttore Alfonso Signorini ormai non sa più cosa inventare per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Ma anche i concorrenti ancora all’interno della Casa più famosa di Cinecittà non sanno più che pesci pigliare, e i disagi psicologici iniziano ad essere piuttosto evidenti. Per questo motivo la produzione ha chiesto l’intervento di una psicologa, Piera Fiorillo, che ha confessato le dinamiche del reality durante una lunga intervista rilasciata al settimanale “Chi”.

Piera Fiorillo, psicologa del reality show più spiato di tutta Italia, ha confessato in che modo i concorrenti stanno affrontando questa eterna edizione del Grande Fratello. La psicologa ha inoltre raccontato quali sono i punti deboli di ogni partecipante, e in che modo la produzione impara a sfruttarli per mantenere alta l’attenzione televisiva.

Piera ha spiegato che appena varcata la soglia della porta rossa solitamente in ogni concorrente avviene “un oscillamento tra l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non si conosce”. Segue poi una fase di entusiasmo generale, con pochi litigi, ma non dura molto. Gli equilibri relazionali cambiano velocemente nell’arco del primo mese, e iniziano i primi disaccordi con la conseguente creazione di gruppetti. Le nomination sono in un primo momento piuttosto superficiali, ma poi vengono basate su episodi e simpatie personali. Nei periodi di crisi, inoltre, l’organizzazione di incontri con amici e familiari può spingere i concorrenti a risollevarsi e affrontare l’esperienza del reality con la brio necessaria per mantenere l’attenzione del pubblico da casa.