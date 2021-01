Lila, Lila, tutto sull’attrice Hannah Herzsprung: età, foto, carriera

Hannah Herzsprung è un’attrice tedesca celebre per la sua carriera sul grande e piccolo schermo. Tra i tanti titoli, ha partecipato anche al film Lila, Lila.

Hannah-Rebecca Herzsprung è nata ad Amburgo, in Germania, il 7 settembre 1981 ed è un’attrice tedesca molto rinomata. Figlia d’arte, suo padre è l’attore Bernd Herzsprung, mentre sua madre è la stilista Barbara Engel.

Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli al cinema e in televisione, ha partecipato a una quarantina di produzioni, con l’esordio avvenuto per Hannah Herzsprung negli anni novanta. Tra i suoi ruoli principali figurano quello di Jenny Von Loeben nel film del 2007 “Quattro minuti“, per il quale è stata pluripremiata. L’attrice ha interpretato anche Julia Hausmann nella miniserie “Weissensee” dal 2010 al 2013 e la parte di Elisabetta di Baviera nel film “Ludwig II” del 2012.

Hannah Herzsprung, la carriera cinematografica e televisiva

Hannah Herzsprung ha lavorato in moltissime produzioni del piccolo schermo, come “Squadra Speciale Lipsia“, nel 2002, la serie TV “18 – Allein unter Madchen” nel ruolo di Vera, “Squadra Speciale Colonia“, nel 2007 e le fiction televisive “Babylon Berlin” e “Dogs of Berlin“, rispettivamente nel 2017 e 2018, interpretando Helga Rath e Trinity Sommer.

Tra i ruoli interpretati da Hannah Herzsprung, c’è anche il film del 2009 “Lila, Lila” diretto da Alain Gsponer. La pellicola tedesca andrà in onda questa sera 19 gennaio 2021 su Cielo a partire dalle 21:15. Il film narra la storia di David Kern (Daniel Bruhl) un cameriere innamorato di una delle clienti del suo bar, Maria (Hannah Herzsprung), la quale non contraccambia i suoi sentimenti. La pellicola è un adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore svizzero Martin Suter.