Can Yaman a Sanremo per Diletta Leotta: la coppia si avvicina ai riflettori

Can Yaman rimarrà in Italia per partecipare a Sanremo: quella che sembra una scelta lavorativa potrebbe invece essere un gesto romantico.

Fino alla settimana scorsa il flirt tra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice radiofonica Diletta Leotta sembrava essere solo una voce di corridoio. Prima le indiscrezioni di Anna Pettinelli (che nel suo programma aveva anche parlato di un bacio tra i due), poi la foto della Leotta con un mazzo di fiori: tutto faceva sperare i fan dei due, ma fino a poco tempo fa nulla sembrava confermare la nascita della nuova coppia.

Leggi anche -> Diletta Leotta Can Yaman, il nuovo indizio social: una coppia da urlo!

Sono sempre di più gli indizi che sembrano confermare l’inizio di una storia romantica tra i due

Quando le voci sembravano rivelarsi solo una falsa speranza, però, ecco che Can Yaman ha deciso di uscire dall’ombra: il sex symbol ha pubblicato sul suo Instagram una serie di storie piuttosto rivelatrici. Nella prima Yaman ha condiviso una canzone italiana, “Una notte a Napoli”, che anche la Leotta aveva pubblicato nelle sue storie nel corso della stessa serata. Nella seconda, l’attore filma un paesaggio innevato con “Mi sono innamorato di te” di Tenco come colonna sonora. Insomma: una canzone che vale cento parole, ed un indizio in più per chi spera nell’unione dei due.

Leggi anche -> Diletta Leotta e Can Yaman: ormai è ufficiale! E instagram impazzisce

Can Yaman sarebbe rimasto comunque in Italia per girare “Sandokan” (così come annunciato dalla casa di produzione Lux Vide) accanto al collega Luca Argentero, ma questo non è bastato all’attore, che evidentemente ha voluto rafforzare il suo legame con Diletta Leotta aggiudicandosi anche un posto sul palco di Sanremo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pare, inoltre, che qualcuno abbia raccontato al settimanale Chi come i due si sono conosciuti: sarebbe stato Can ad iniziare a corteggiare la bella Diletta dopo aver visto una sua foto su Instagram. Un colpo di fulmine, insomma, che ci permetterà di vedere a lungo l’attore sui nostri schermi.