Diletta Leotta e Can Yaman: ormai è ufficiale! E instagram impazzisce

E’ amore tra Diletta Leotta e Can Yaman e ormai manca solo una dichiarazione ufficiale. Instagram impazzisce per le stories romantiche.

Non aspettavamo altro che un segno dalla nuova coppietta Can Yaman e Diletta Leotta! Ormai manca solo una dichiarazione ufficiale da parte di uno dei due, ma nè la star della soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno“, nè la conduttrice di DAZN ormai riescono più a nascondere la loro romantica storia d’amore. Oggi il popolo di instagram è impazzito per alcune stories che non lasciano spazio a dubbi sulla nuova coppia.

Can Yaman e Diletta Leotta, ormai è amore!

E’ tutto a posto per l’inizio di una grande storia d’amore. Oggi le stories instagram dei due sono state davvero eloquenti e ormai è ufficiale. L’attore turco ha postato una canzone molto romantica “Una notte a Napoli“, lo stesso brano repostato da Diletta nella giornata di ieri. Un segno davvero non da poco, ma c’è di più!

La Leotta proprio oggi si trovava nella città di Napoli, dove ha seguito la partita del campionato tra la Fiorentina e la squadra partenopea, che ha vinto 6 a 0 contro il Napoli. Ormai risulta ancora più chiaro il gesto romanticissimo di Can Yaman, che ha voluto evidentemente dedicare una canzone alla sua nuova amata.

I fan non aspettano altro che una dichiarazione e maggior informazioni da parte dei due, che sembrano per adesso voler rimanere più o meno lontani dai riflettori e dal gossip che impazza. Chissà che non sia solo questione di tempo prima che arrivi un annuncio ufficiale che confermi tutto quello che è ormai sembra più che chiaro. E a poco sono servite le lamentele delle fan italiane di Can!