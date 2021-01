Zaniolo positivo, le condizioni dell’attaccante della Roma FOTO

Anche Niccolò Zaniolo ha contratto il virus. Il giocatore, alle prese con un recupero da un pesante infortunio, positivo nelle scorse ore.

Attraverso il suo profilo personale Instagram un Niccolò Zaniolo positivo al Coronavirus fa sapere ai propri tifosi di avere contratto per l’appunto il virus. Queste le sue parole.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”. Il calciatore attualmente sta seguendo anche un percorso riabilitativo per riprendersi dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ad inizio 2020 aveva subito lo stesso tipo di incidente fisico a quello destro. Ora, a causa dell’attacco del virus, Zaniolo positivo resterà in isolamento in casa per le prossime due settimane. Poi bisognerà valutare con un ulteriore tampone se risulterà negativo, come ci si augura.

Zaniolo positivo, in quarantena fino ad inizio febbraio

Come noto, nel corso delle ultime settimane si è molto parlato di Zaniolo anche per le vicissitudini che riguardano la sua vita privata. Ad inizio dicembre lui e la fidanzata Sara Scaperrotta si sono lasciati, subito dopo la scoperta del fatto che lei fosse incinta.

E tempo qualche giorno, ecco spuntare fuori le voci riguardo ad una sua frequentazione approfondita con la bellissima modella rumena, Madalina Ghenea. Quest’ultima però ha smentito qualsiasi gossip relativo ad una eventuale storia d’amore ufficiale, ribadendo che lei e Zaniolo sono solamente dei buoni amici.