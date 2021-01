UeD, colpo di scena tra Salvatore e Alessandra: aria di riappacificazione

A Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena per l’ex tronista Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio.

Per due ex di “Uomini e Donne” sembra esserci aria di riavvicinamento. Si parla del deejay Salvatore Angelucci e della sua ex Alessandra Gallocchio: i due avevano affrontato una lunga crisi terminata in addio, ma sembra che qualcosa sia cambiata.

Nelle scorse ore Salvatore Angelucci ha condiviso uno scatto su Instagram riprendendo una cena per due a base di hamburger e patatine. Ma chi è la misteriosa donna che era con lui? Sembra che si tratti della sua ex Alessandra Gallocchio, la quale tramite le sue Stories di Instagram ha condiviso una foto di un braccio tatuato, che appartiene indubbiamente a quello dell’ex tronista di “Uomini e Donne“. L’uomo aveva annunciato solo un mese fa la fine della sua storia d’amore e si era dichiarato single.

Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio: perché è finita tra loro

Riguardo i presunti tradimenti di Alessandra Gallocchio, Salvatore Angelucci ha tagliato corto, rigettando le insinuazioni circolate. L’ex tronista ha sostenuto che i motivi della rottura erano da imputare a delle incomprensioni. Si è iniziato a parlare di tradimenti a causa di un intervento di Karina Cascella, la ex storica del volto di “Uomini e Donne“, nonché amica della Gallocchio.

“Alessandra non fa più parte delle nostre vite. Per tutti noi è stata la delusione più grande“, dichiarava Karina Cascella un mese fa riguardo al suo rapporto con Alessandra Gallocchio. La sua è una presa di posizione molto dura, in difesa del suo ex Salvatore con il quale ha sempre mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. Dopo le parole che l’opinionista ha rilasciato, si sono scatenate le chiacchiere sui presunti tradimenti. Sembra che ora però sia acqua passata, in quanto tra il deejay è la sua ex è tornato il sereno.